Salem

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Salem / Lesedauer: 1 min

Hintergrund und Hergang sind Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. (Foto: Marcus Fahrer/dpa )

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Mittwochabend gegen 19. 15 Uhr in der Schloßseeallee in Mimmenhausen ermittelt der Polizeiposten Salem gegen mehrere Männer.