Machtlos gegen das Freiburger Tempo

Die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen hat in der Handball-Südbadenliga schon das neunte Spiel in der laufenden Saison verloren. Vor eigenem Publikum im Bildungszentrum Salem verlor der Aufsteiger am vergangenen Sonntag deutlich mit 28:42 (12:21) gegen die Handballunion Freiburg.

Nach einer Auszeit dreht Freiburg auf

In den ersten 20 Minuten der Partie haben sich die HSG-Männer achtbar geschlagen. Zwar lagen die Gastgeber früh mit 1:6 hinten (10.), doch in der Folge holte Mimmenhausen/Mühlhofen auf 8:9 (19.) auf. Die Breisgauer nahmen eine Auszeit und legten danach richtig los. „Sie spielten über Tempo, konnten nahezu jeden Angriff im Tor unterbringen und zogen so Tor um Tor davon“, heißt es in der HSG-Mitteilung. Nach der Halbzeit begannen zudem die Kräfte der Gastgeber zu schwinden, weshalb es bis zum Ende eine klare Sache blieb.

Am Samstag um 20 Uhr ist das Südbadenliga-Schlusslicht beim Tabellensechsten TuS Altenheim zu Gast.

Für die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen spielten: Boitor (11 Tore), Schlegel (4), N. Heuchert (4), Leon Albiez (4), Schweda (2), Allgaier (2), Bube (1), Ulrich, Koester, Jegler, D. Heuchert, Hammel, Dahm, Louis Albiez.