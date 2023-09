Lehrstunde in Meißenheim

Die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen war beim Saisonauftakt in der Handball-Südbadenliga heillos überfordert. Auswärts verlor der Aufsteiger beim HTV Meißenheim am vergangenen Samstag mit 20:42 (9:23). „Von Minute eins an war in diesem Spiel ein Klassenunterschied zu erkennen“, heißt es im HSG-Bericht.

Für die junge Mannschaft von Trainer Flaviu Gaie wird es darum gehen, die Erfahrung mitzunehmen. Kommenden Samstag ab 20 Uhr ist der TuS Steißlingen zum Derby im Bildungszentrum Salem zu Gast.

Für die HSG Mimmenhausen/Mühlhofen spielten: Koester, Boitor, Lang, Louis Albiez, Jegler, Hammel, Polis (2 Tore), Schweda (3 Tore, 3 Siebenmeter/2 Tore), Dahm (4), Schlegel (5, 5/4), Seeger (2), Allgaier (3), Leon Albiez (1).