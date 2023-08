Kreisfamilienfest am 3. Oktober in Schloss Salem

Im Jubiläumsjahr des Bodenseekreises findet am Dienstag, 3. Oktober, in Salem das Kreisfamilienfest statt. Unter dem Motto „Vereinssport tut gut“ werden von 11 bis 18 Uhr Sportvereine und Akteure aus dem Landkreis das Schlossareal in ein großes Sport– und Spielgelände verwandeln. Ein buntes Programm aus Vorführungen, Mitmachaktionen und Schnupperangeboten für die ganze Familie lädt laut Ankündigung die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste des Bodenseekreises zum gemeinsamen Feiern am Tag der Deutschen Einheit ein. Der Eintritt ist frei.

Das Kreisfamilienfest ist eine gemeinsame Veranstaltung des Bodenseekreises, der Gemeinde Salem und der Schlösser und Gärten Baden–Württemberg. Schauplatz ist traditionell das Areal von Schloss Salem. Zuletzt zog das Fest 2018, vor der coronabedingten Zwangspause, Tausende von Besuchern an. Im Mittelpunkt des Festtags steht das ehrenamtliche Engagement.