Komplettaussetzer machen Christian Pampel „kirre“

Trainer Christian Pampel hat gemischte Gefühle, wenn er an die Hinrunde des TSV Mimmenhausen denkt. Einerseits hat sein Team trotz einiger Verletzungen in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd „1,5 Punkte pro Spiel gemacht, das ist absolut okay, wenn man es ganz nüchtern betrachtet“. In der Tabelle hat das den TSV auf Rang sieben ins gesicherte Mittelfeld geführt. Andererseits wäre aus der Sicht des 44-Jährigen mehr drin gewesen.

Freude und Ärger beim Trainer

Ein Sinnbild der ersten Halbserie war der letzte Auftritt des Jahres bei der TuS Kriftel am vergangenen Samstag. „Wir fangen gut an“, freute sich Pampel über die 2:0 (25:23, 28:26)-Satzführung. Er ärgerte sich aber auch: „Manchmal spielen wir wirklich gut, dann haben wir aber so Komplettaussetzer. Das macht mich kirre.“ Eben in in Kriftel war das wieder so ein Tag. Der kleine Kader des TSV baute ab Satz drei ab, Kriftel gewann die weiteren Durchgänge mit 25:18, 25:20 und 15:11 und das Spiel mit 3:2.

Mit der Spitze hat Mimmenhausen in diesem Jahr bisher nichts zu tun. Wenngleich es einen Fehlstart mit zwei 0:3-Niederlagen zum Saisonauftakt gab, muss sich allerdings auch niemand über den Abstiegskampf Gedanken machen. Pampel erwartet zwar eine Steigerung des Vorletzten Barock Volleys MTV Ludwigsburg („Das ist keine schlechte Mannschaft“), aber bei 13 Punkten Vorsprung dürfte da nichts mehr anbrennen.

Noch immer fehlt ein Co-Trainer

Der TSV hat sich von der Abhängigkeit Pampels gelöst - zumindest, was das Spielfeld angeht. „Ich habe in dieser Saison noch gar nicht gespielt“, sagt der 44-Jährige. Umso beachtlicher sind die schon erzielten 18 Punkte. Neben der Platte ist Pampel aber sehr gefordert, da es immer noch keinen Co-Trainer gibt. Der Ex-Assistent Christian Oswald hilft bei Heimspielen aus, der Cheftrainer würde sich freuen, „wenn sich jemand finden würde“.

In dieser Woche trainiert Mimmenhausen noch einmal, am Freitag gibt es ein Adventsturnier mit allen Volleyballteams des Vereins. Ab 3. Januar 2024 bereitet sich der Tabellensiebte auf den Rückrundenstart bei den drittplatzierten Blue Volleys Gotha (Samstag, 13. Januar, 19 Uhr) vor.