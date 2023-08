Home & Garden feiert 20–Jähriges

Der Salemer Schlosspark verwandelt sich vom 7. bis 10. September zum 20. Mal in eine riesige Garten– und Lifestylemesse. Ob Einrichtungsideen für drinnen und draußen, Gartenutensilien, Pflanzen, Accessoires, Dekorationen, Fine Food, Mode, Schmuck, Erholung pur oder Leckereien: Die Garten– und Lifestylemesse Home & Garden im Salemer Schlosspark bietet vor der Kulisse im Schlosspark für vielerlei Geschmäcker etwas.

Zu diesem runden 20. Geburtstag wurde laut Pressemitteilung des Veranstalters die Anzahl der Anbieter im Vergleich zu den vergangenen Jahren noch einmal erhöht. Insgesamt werden mehr als 110 internationale Aussteller aus Deutschland, Österreich der Schweiz, Italien und den Niederlanden erwartet. Zum exklusiven Bild gehören die zahlreichen weißen Pagoden, die der Ausstellung sein ganz besonderes Flair verleihen. Vier Tage lang kann flaniert, probiert, getestet, mit allen Sinnen genossen und natürlich eingekauft werden. Nicht fehlen dürfen auch dieses Jahr wieder die Whirlpools, exklusive Brände, Holz– und Metallunikate und alles, was den Garten schöner macht.

Zur 20. Auflage ist der Photobus „Constanze“ am Donnerstag und Freitag dabei. Ein umgebauter VW T2 Westfalia Camper dient dabei als Fotostudio. Der 1969 in Deutschland gebaute Wagen kehrte 2014 aus den USA nach Deutschland zurück und wurde restauriert. Die Besucher können sich im Photobus für ein Erinnerungsfoto an die 20. Auflage der Messe mit Requisiten in Pose bringen.

Erstaussteller aus dem Tourismus–Angebot sind die Best–Wellness–Alpine–Hotels und der Alpbacher Hof sowie Ben Weide aus Berlin mit Woll– und Cashmere–Kreationen, die Linum Handweberei zeigt ihre Manufaktur für feine Stoffe mit dem Schweizer Ritzi–Porzellan. Original getreu die „Great British Garden Company“ mit traditionellen Garten–geräten im britischen Stil. Sehr beliebt sind zudem die schwebenden Gärten mit einer ausgeklügelten Bonsai–Kunst.

Auch die Manufakturen zur Anlage gehörend wie die Goldschmiede und Schusterei, sind an diesen vier Tagen und an dem Einschulungswochenende des berühmten Internats Salem geöffnet.

Ein Begleitprogramm mit Vorführungen, zahlreichen Tastings und Pflanzentipps sowie musikalische Unterhaltung sorgen bei der Home & Garden wie für einen Tag Urlaub. Auch für die warmen und süßen Gaumenfreuden ist an unterschiedlichen Cateringstationen auf dem Gelände gesorgt.

Die Veranstaltung ist von Donnerstag bis Samstag (7. bis 9. September) je von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag (10. September) von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 14 Euro für Erwachsene, inklusive Führung durch das Schloss 16 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Onlinetickets können abgerufen werden unter