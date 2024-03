Fair streiten und sachkundig debattieren

„Jugend debattiert hat mir neue Perspektiven eröffnet: Im Unterricht wie in der Diskussion mit anderen kann ich jetzt meine Position überzeugender vertreten“, sagt Emily Möhrle, Schülerin der Schule Schloss Salem, die es - wie zwei weitere Salemer Mitstreiterinnen und Mitstreiter - bis ins Finale des Schülerwettbewerbs schaffte. Die besten Debattantinnen und Debattanten fünf teilnehmender Schulen von Villingen bis Freiburg traten zum Wettbewerb im Regionalverbund Schwarzwald-Bodensee an, für vier von ihnen geht es im April weiter mit dem Landeswettbewerb.

„Es ist wichtig zu lernen, sachlich zu argumentieren und auch andere Meinungen auszuhalten. Diese Kompetenz ist eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen für ein demokratisches Miteinander“, so Henrik Fass, der seit einem Jahr Gesamtleiter der gastgebenden Schule, der Schule Schloss Salem, ist. Er begleitet den Wettbewerb seit vielen Jahren, und es war ihm eine Herzensangelegenheit eine Debattier-AG auch in Salem wiedereinzuführen und diese persönlich zu leiten. Beim diesjährigen Jugend debattiert-Wettbewerb fungiert er darüber hinaus als Koordinator für den Regionalverbund Schwarzwald-Bodensee.

Bereits im Unterricht oder in den AGs werden die Schülerinnen und Schüler auf den Wettbewerb vorbereitet: Sie lernen, ein Thema umfassend zu recherchieren und tragfähige Argumente zu identifizieren. In den Debatten verbessern sie ihre Ausdrucks- und Gesprächsfähigkeit und stärken ihre Sachkenntnis und Überzeugungskraft. Im Wettbewerb gilt es dann, die neu erworbenen Kompetenzen in einem fairen Schlagabtausch zu erproben.

Henrik Fass: „Das ist ein hervorragendes Programm, durch das junge Menschen die demokratische Debatte erleben und so ein tieferes Verständnis einer fairen, öffentlichen Auseinandersetzung gewinnen. Es ist schön zu sehen, wie Schülerinnen und Schüler durch Jugend debattiert Selbstbewusstsein gewinnen. Sie können sich besser ausdrücken und lernen frei vor anderen zu sprechen.“