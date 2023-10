Sting tritt im Rahmen seiner „y Songs“-Tour am Dienstag, 23. Juli 2024, im Schloss Salem auf.

Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Tickets kosten 78,45 Euro, der Vorverkauf startet demnächst.

Begleitband

Der Musiker präsentiert laut Ankündigung die bekanntesten Songs aus seiner Zeit als Solo-Künstler und als Frontmann der Band The Police. Zu hören werden Lieder sein wie „Englishman in New York“, „Fields of Gold“, „Shape of my Heart“, „Every Breath you take“ oder „Roxanne“. Begleitet wird Sting dabei von einem elektrischen Rock-Ensemble begleitet.

Bekannt ist bereits, dass Pur am Samstag, 3. August 2024, bei den Schloss Salem Open-Airs auftritt. Der Vorverkauf läuft.

Vorverkauf startet

Für das Sting-Konzert erhalten Mitglieder des Fanclubs der Mitteilung zufolge ab Dienstag, 31. Oktober 2023, 10 Uhr Zugang zu Pre-Sale Tickets. Am Donnerstag, 2. November, startet der offizielle Ticketmaster-Vorverkauf.

Ab Freitag, 3. November, läuft der allgemeine Vorverkauf unter www.allgaeu-concerts.de