Einbürgerungsfeier im Rahmen des Kreisfamilienfestes

Festlich-musikalisch hat sich von der Musikschule Salem das Four-Ladies-Quartett eingebracht. Zur Begrüßung gab der Landrat in der historischen Schlossbibliothek einen kleinen geschichtlichen Überblick, einschließlich der Wiedervereinigung vor 33 Jahren. Er erwähnte auch die Bildung des Bodenseekreises vor 50 Jahren ‐ und das Zusammenfinden von Badenern und Württembergern. In seiner Ansprache betonte Prayon, die Eingebürgerten hätten eine gute Entscheidung getroffen, denn: „Wir sind ein tolles Land!“

Dabei könne er Überlegungen zur Staatsangehörigkeit gut verstehen, er hätte schließlich, aus Italien stammend, auch Italiener werden können. Dass er sich für die deutsche Staatsangehörigkeit entschieden habe, habe er nie bereut. „Nur beim Fußball“, räumte er ein, „halte ich doch eher zu den Italienern“.

Ernster wurde der Landrat dann bei den Werten der Deutschen. Hier stehe an erster Stelle das Grundgesetz, mit den wichtigsten Punkten Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit. „Moscheen gehören in den größeren Städten bei uns inzwischen selbstverständlich dazu“, sagte Prayon und ergänzte: „Sie dürfen glauben, was Sie wollen ‐ und dürfen das leben.“ Prayon fügte hinzu: „Sie sollten in unserer Gesellschaft alle mitmachen.“ Sei es in Organisationen, im Beruf, in Vereinen, eben im Lebensumfeld, eben in allen Bereichen. Prayon appellierte: „Bringen Sie sich bitte mit ein“. Schließlich sei das Heimatgefühl besonders an die Menschen gebunden, dazu zitierte der Landrat Herbert Grönemeyer mit „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“ Beim anschließenden Singen der Nationalhymne fiel die klangliche Resonanz noch ein wenig spärlich aus, obwohl die Texte auslagen ‐ an der Musikbegleitung lag es nicht, eher am Fehlen eines Vorsängers oder einer Vorsängerin. Das fand zumindest die aus Russland stammende Familie Galetskiy, die sich freute, nach 20 Jahren nun die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben. Das sei einfach normal, denn Sohn Max ist schon in Deutschland geboren und zur Schule gegangen, man sei inzwischen in Uhldingen zuhause. Ebenfalls von Geburt an Deutsche ist Ralida Ahmed-Chackor, aus Algerien stammend. Sie findet es toll, dass auch ihr aus Syrien stammenden Lebensgefährten Ahmad Rajeh nun eingebürgert ist. Das Paar lebt in Friedrichshafen. Der frisch Eingebürgerte arbeitet bei der Deutschen Bahn und sagte: „Schade finde ich, dass mein Bruder, der die Einbürgerung ebenfalls geschafft hat, heute nicht dabei sein kann.“ Er musste leider arbeiten. Bei Sekt, Organgensaft und Mineralwasser versammelten sich noch einige Neubürger, vor allem die Fahnen und der Landrat waren für Selfies begehrt. Und manche machten sich auch auf den Weg zu den Angeboten des Familienfestes auf dem Schlossgelände.