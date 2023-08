Salem

Drogenhund erschnüffelt in der Freizeit Haschisch

Salem / Lesedauer: 1 min

Die Spürnase seines Diensthundes hat einen Zollbeamten in seiner Freizeit auf die Spur eines Jugendlichen geführt, der nun mit einer Anzeige rechnen muss. Während des Gassigehens am Mittwochabend im Bereich Mimmenhausen reagierte der geschulte Vierbeiner offenbar auf den jungen Mann, sodass sich dessen Herrchen kurzerhand in den Dienst versetzte und sich zu einer Kontrolle entschloss.

Veröffentlicht: 27.08.2023, 12:05 Von: sz