Die Entwicklung steht im Vordergrund

Das Duell zwischen der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen und der Handballunion Freiburg steht auch in dieser Saison auf dem Programm. Im vergangenen Jahr war allerdings noch die Reserve in Salem zu Gast - nun schaut die erste Mannschaft am Sonntag um 16.30 Uhr im Bildungszentrum vorbei. Mimmenhausen/Mühlhofen ist Letzter in der Südbadenliga und rechnet sich ergebnistechnisch wenig aus. „Auch in diesem Spiel wird die Entwicklung im Vordergrund stehen“, heißt es in der HSG-Mitteilung.

Personell ändere sich gegenüber dem 25:41 beim BSV Sinzheim wenig, hinter Hendrik Dahm steht erneut ein großes Fragezeichen. „Dies vereinfacht die Situation natürlich nicht“, so die HSG, die dennoch auf die Unterstützung der eigenen Fans hofft.