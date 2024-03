Der Affenberg Salem öffnet am Samstag, 16. März, wieder seine Tore und startet in die neue Saison. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, hat das Team des Tier- und Naturparks die Winterpause aktiv genutzt, um alles bestens vorzubereiten. Für alle, die hinter die Kulissen blicken möchten, gibt es ein ganz neues Angebot.

„Der Schutz und die Pflege der Berberaffen, der Störche, des Damwilds und vielen mehr steht im Mittelpunkt der täglichen Arbeit des Teams rund um Parkleiter und Biologe Dr. Roland Hilgartner, und zwar an 365 Tagen im Jahr“, heißt es in der Mitteilung.

Auf 20 Hektar leben im Affenfreigehege rund 200 Berberaffen, die in ihrer Heimat Marokko und Algerien vom Aussterben bedroht sind. Sie leben hier fast wie in freier Wildbahn.

Jungtiere kommen im Mai zur Welt

„Ganz besonders spannend ist der Besuch bei den Affen mit dem Treewalk“, schreiben die Verantwortlichen des Parks. Der Baumpfad auf bis zu 12 Metern Höhe im Freigehege der Berberaffen ist 250 Meter lang, hat 11 Hängebrücken und 12 Plattformen.

Der "Treewalk" auf bis zu 12 Metern Höhe im Freigehege der Berberaffen ist 250 Meter lang, hat 11 Hängebrücken und 12 Plattformen. (Foto: Affenberg Salem )

Hier kann man die Berberaffen, darunter die fünf Jungtiere, die im letzten Jahr geboren wurden, in luftiger Höhe beim Klettern und Fressen beobachten. Apropos Jungtiere: Der nächste Nachwuchs wird nach 5,5 Monaten Tragezeit vermutlich spätestens im Mai das Licht der Welt erblicken.

Affen sind aber nicht die einzigen Tiere, die man in Salem erleben kann: Das laute Klappern der Störche auf den Dächern der Gebäude am Affenberg ist kaum zu überhören. Die hier heimischen Storchenpaare haben laut Mitteilung die gute Hochdruckwetterlage der vergangenen Wochen für ihren Rückflug in die Heimat genutzt und der Großteil der „Affenberg-Störche“ ist bereits zurückgekehrt in ihre angestammten Horste.

Für Familien könnte sich außerdem ein Besuchs des Affenbergs an Ostern lohnen: Am Ostersonntag und am Ostermontag ist neben den Berberaffen, Störchen und dem Damwild auch der Osterhase zu Gast und versteckt bunte Ostereier im Hof und rund um den großen Spielplatz im Eingangsbereich des Geländes. „Die stolzen Finder eines Ostereis können sich in der Schenke ein kleines Präsent abholen“, heißt es in der Mitteilung.

Videos gewähren Blick hinter die Kulissen

Ab Freitag, 15. März, gibt es zudem ein neues Angebot: Bei „Affenberg Diaries - Unterwegs mit Tanja“ dreht sich laut Mitteilung alles um spannende Hintergrundgeschichten rund um den Tier- und Naturpark. Tanja Breuer, langjährige Pressesprecherin des Affenbergs, gibt künftig jeden Freitag in 90 Sekunden einen digitalen Einblick in die Welt hinter den Kulissen des Affenbergs.

Mit ihrem Hintergrundwissen berichtet sie beispielsweise über die sogenannten Kuschelgruppen der Berberaffen. Das Format ist künftig auf den Plattformen YouTube, Instagram, Facebook und TikTok zu sehen.

Der Affenberg bietet laut Pressemitteilung außerdem auch wieder die Möglichkeit für sogenannte VIP-Erlebnisse, die in diesem Jahr erstmals ganzjährig buchbar sind. Bei diesen Führungen ist man Teil des Fütterungsteams, das in der ersten Berberaffengruppe das Frühstück weitläufig auf dem Waldboden verteilt, und wird von einem ausgebildeten Guide durch das Affenfreigehege geführt.

Los geht es am gebuchten Termin bereits um 8 Uhr, ausgerüstet mit Fernglas, Forscherweste sowie unbedingt festen Schuhen und zum Wetter passender Kleidung. Das Forschungserlebnis findet in Gruppen mit zwei bis maximal vier Personen statt und kostet 110 Euro pro Person. Anmeldung und weitere Informationen gibt es unter www.affenberg-salem.de.