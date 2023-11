Die britische Rockband Deep Purple kommt an den Bodensee. Am Donnerstag, 18. Juli 2024, treten die Musiker beim Salem Open Air auf. Die Band, so die Pressemitteilung von Allgäu Concerts, gilt als eine der am härtesten arbeitenden Bands.

Deep Purple haben demnach allein seit 1996 sechs Studioalben veröffentlicht und sind seit ihrer Gründung im Jahr 1968 mit nur wenigen Pausen weltweit auf Tournee gewesen.

Auf Erfolgskurs

Deep Purple’s neuestes Album "Whoosh!" folgt auf die Alben "inFinite" (2017) und "NOW What?!" (2013). Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Simon McBride, der seit dem Rücktritt von Steve Morse 2022 bei Deep Purple ist, und Don Airey bewegen sich weiterhin in den Weiten des Hard Rock, so die Presseinformation.

Die Texturen und Nuancen ihrer jüngsten Werke seien weit weg von einfachen Wiederholungen bereits bekannter Inhalte.

Beginn des Konzerts ist am 18. Juli 2024 um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 87,40 Euro. Ab dem 16. November läuft der Vorverkauf unter www.allgaeu-concerts.de.