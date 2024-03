Ein Drogengeschäft ist am Donnerstag in Salem aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Beamte gegen 19.45 Uhr, wie ein 31-jähriger Rollerfahrer aus einer Hofausfahrt in Salem herausfuhr.

Im Bereich Bermatingen kontrollierten sie den Mann - und er händigte rund 30 Gramm Marihuana sowie 50 Gramm Amphetamin aus. Außerdem gab er an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Laut Polizei stand er offenbar unter dem Einfluss von Drogen, weshalb er zur Blutentnahme in eine Klinik musste.

Marihuana-Pflanzen und "Indoorplantage"

Der 31-Jährige war aus dem Hof eines Mannes herausgefahren , der in der Vergangenheit unerlaubten Umgang mit Betäubungsmitteln hatte, so die Polizei. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen an.

„Unter anderem fanden die Ermittler etwa 120 Gramm Haschisch, rund 40 Gramm sowie sechs Pflanzen Marihuana und 20 Gramm Amphetamin. Darüber hinaus auch etwa 200 Ecstasy-Tabletten, diverse Kräuter und Pilze sowie eine Indoorplantage“, heißt es im Polizeibericht. Beide Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen.