Mit rund 1000 Traktoren haben sich am Montagvormittag Landwirte aus dem westlichen Bodenseekreis und dem Kreis Sigmaringen auf den Weg nach Salem-Neufrach gemacht - zu einer Kundgebung des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands.

Wie viele Menschen sich zwischen all den Maschinen letztlich auf dem Gelände der ZG Raiffeisen versammelten, um gegen die Politik der Bundesregierung zu protestieren, lässt sich allenfalls grob schätzen. Mehr als 1500 dürften es wohl gewesen sein, die Polizei spricht von einer vierstelligen Teilnehmerzahl.

Deutliche Worte auf Plakaten

Was sie von der Ampel-Koalition und insbesondere deren Plänen zum Wegfall der Agrardieselsubventionen halten, machten viele Bauern mit Plakaten an ihren Schleppern deutlich: „Niemand soll es je vergessen, Bauern sorgen für das Essen“ oder „Diese Politik ist unser Tod“ war da zum Beispiel zu lesen. Oder auch: „Sind die Milliarden verschenkt in alle Welt, holt man sich des Bauern letztes Geld.“

CDU-Bundestagsabgeordnerter Volker Mayer-Lay spricht den Bauern "uneingeschränkte Solidarität" aus. (Foto: li )

Rund 1000 Traktoren sind während der Kundgebung auf und rund um das Gelände der ZG Raiffeisen versammelt. (Foto: li )

Karl Heinz Mayer, Vizepräsident des BLHV, begann seine Rede wegen des großen Andrangs und der dadurch verstopften Zufahrtsstraßen nach Neufrach rund 40 Minuten später als geplant. Dann machte er deutlich, worum es den Landwirten mit ihren Protestaktionen geht: „Wir kämpfen hier nicht nur für uns, sondern auch dafür, dass Lebensmittel bezahlbar bleiben und regional produziert werden können.“

„Weitere regionale Störfeuer“ in den kommenden Tagen

Generell stellte Mayer fest, dass die Politik in keinen anderen Wirtschaftsbereich so stark eingreife wie in die Landwirtschaft. „Wir werden überproportional reglementiert und diskriminiert. So geht das nicht weiter“, sagte Mayer und forderte eine „nachhaltige Politik, die zu Ende gedacht wird“. Die Landwirte ermunterte er zu „weiteren regionalen Störfeuern“ in den kommenden Tagen.

Plakate mit eindeutigen Botschaften zieren viele Traktoren. (Foto: li )

Auch der Nachwuchs beteiligt sich am Protest. (Foto: li )

„Uneingeschränkte Solidarität“ sprach den Protestierenden der Überlinger CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay aus. Die Pläne zum Agrardiesel und zur zunächst ebenfalls geplanten Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft müssten vollständig zurückgenommen werden.

„Das Maß ist voll“, so Mayer-Lay. Und: „Die Regierung muss endlich anfangen, Politik für und nicht gegen die Menschen zu machen.“ Für seinen rhetorischen Ausflug in die Welt des Schachspiels erhielt der Abgeordnete besonders viel Beifall: „Den ersten Zug macht der Bauer, am Ende fällt der König.“

Buhrufe und Karbatschenknallen

Buhrufe und Karbatschenknallen schallten stattdessen dem Überlinger Landtagsabgeordneten Martin Hahn entgegen. Der ist zwar selber Landwirt, politisch aktiv aber bei den Grünen, die mit ihrem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir zu den Hauptadressaten der Bauernproteste gehören.

Hahn machte zwar deutlich, dass die baden-württembergischen Grünen sich klar gegen die kritisierten Ampel-Beschlüsse positioniert hätten. An der Ablehnung, die ihm entgegenschlug, änderte das aber genauso wenig wie seine Feststellung, dass eine „Änderung der Agrarpolitik im Ganzen“ erforderlich sei und er deshalb „froh um eure Unterstützung auf der Straße“ sei.