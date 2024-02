Salem

Betrunkene schlägt Scheiben ein

Salem

Eine 42-jährige Frau ist am Sonntagabend auf das Vordach eines Mehrfamilienhauses in Mimmenhausen geklettert, wo sie laut Polizeibericht bei einem Bekannten Scheiben einschlug. Mit diversen Schnittverletzungen an den Händen setzte sie sich im Anschluss hinters Steuer ihres Autos und fuhr davon.