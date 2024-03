Affenberg Salem startet in die Saison

Endlich wieder los am Affenberg Salem. Saisonstart ist am Samstag, 16. März. Und wie immer hat das Team des Tier- und Naturparks die Winterpause aktiv genutzt, um alles bestens vorzubereiten, heißt es in er Pressemitteilung. Es warten beeindruckende Erlebnisse auf kleine und große Besucher. Und für alle, die regelmäßig auf dem Laufenden sein möchten und am liebsten auch hinter die Kulissen blicken möchten, gibt es ein ganz neues Angebot.

Der Schutz und die Pflege der Berberaffen, der Störche, des Damwilds und vielen mehr steht im Mittelpunkt der täglichen Arbeit des Teams rund um den Parkleiter und und promovierten Biologen Roland Hilgartner.

Da sind zunächst natürlich die Berberaffen, Namensgeber des Parks. Auf 20 Hektar leben im Affenfreigehege rund 200 Berberaffen, die in ihrer Heimat Marokko und Algerien vom Aussterben bedroht sind. Sie leben hier fast wie in freier Wildbahn. Dieser Ort bietet den Besuchern die Gelegenheit, die Tiere in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten.

Ganz besonders spannend ist der Besuch bei den Affen mit dem Treewalk. Der Baumpfad auf bis zu zwölf Metern Höhe im Freigehege der Berberaffen ist 250 Meter lang, hat elf Hängebrücken und zwölf Plattformen. Hier kann man die Berberaffen, darunter die fünf Jungtiere, die im letzten Jahr geboren wurden, in luftiger Höhe beim Klettern und Fressen beobachten oder einfach dabei zuschauen, wie sie sich gegenseitig das Fell pflegen, heißt es in der Mitteilung weiter. Apropos Jungtiere: Der erste Nachwuchs wird voraussichtlich spätestens im Mai das Licht der Welt erblicken.

Auch ein ausgebildeter Guide führt durch das Affenfreigehege - und zwar bevor der Park seine Türen für die Besucher öffnet. Bei diesem außergewöhnlichen VIP-Erlebnis sind die Gäste Teil des Fütterungsteams, das in der ersten Berberaffengruppe das Frühstück weitläufig auf dem Waldboden verteilt.

Dieses exklusive Forschungserlebnis findet in Gruppen mit zwei bis maximal vier Personen statt und kostet 110 Euro pro Person. Anmeldung und weitere Informationen unter www.affenberg-salem.de.

Doch die Affen sind sind alleine: Man kann es nicht überhören - das laute Klappern der Störche auf den Dächern der Gebäude am Affenberg.

Wer die Ostertage für einen Besuch nutzen möchte, der darf sich auf eine besondere Überraschung freuen. Am Ostersonntag und am Ostermontag ist neben den Berberaffen, Störchen und dem Damwild noch ein besonderes Tier zu Gast: Der Osterhase versteckt bunte Ostereier im Hof und rund um den großen Spielplatz im Eingangsbereich des Geländes.

Öffnunsgzeiten vom 16. März bis 26. April sind täglich von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 12,50 Euro Eintritt, Kinder von fünf bis 14 Jahren 8,50 Euro. Das Parken ist kostenfrei. Mehr Infos unter affenberg-salem.de