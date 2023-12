Die AfD Bodenseekreis ruft für Samstag zu einer Kundgebung in Salem-Mimmenhausen auf, die sich gegen die Unterbringung von Flüchtlingen in der ehemaligen Markthalle in Mimmenhausen richtet. Die Halle sei bezugsfertig und die Einquartierung könne in den nächsten Tagen beginnen, sagt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts Bodensee, das für die Unterbringung zuständig ist.

Laut eines Flugblatts wird die AfD die Kundgebung direkt vor der noch leerstehenden Halle abhalten. Danach wollen die Demonstrierenden vor das Bauunternehmen Straßer ziehen.

Dessen Inhaber Bernhard Straßer hat die Halle an den Landkreis vermietet. Vor dem Firmensitz „halten wir eine kurze Abschlusskundgebung ab, bei der wir dem Vermieter erzählen, was wir von seiner verantwortungslosen Tat halten“, schreibt die AfD Bodenseekreis auf ihrer Homepage.

Für die AfD machen Geflüchtete „unsere Straßen unsicher“

Die AfD spricht von „90 weiteren Migranten aus aller Welt“, die in Salem angesiedelt werden sollen. Laut Landratsamt handelt es sich allerdings nur um 75 Personen. Die AfD behauptet auf ihrem Flugblatt weiter, dass die Flüchtlinge eine Bedrohung darstellten: „Unsere Straßen werden unsicher, Vergewaltigungen und Messerstechereien steigen an.“

Detlev Gallandt ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag - und er steht zu diesem Satz. „Das stimmt. Das kann ich nur unterstreichen“, sagt er. Allerdings gehe es gar nicht um die Frage, ob durch weitere Flüchtlinge die Gefahr auf den Straßen von Salem zunehme, so Gallandt. „Sondern es geht um die Politik, die dafür verantwortlich ist, dass hier im Kreis Leute aufgenommen werden, obwohl wir gar keinen Platz haben.“

Dass Bauunternehmer Straßer in der ehemaligen Markthalle ja gerade Platz schafft, steht auf einem anderen Blatt. Detlev Gallandt plädiert unterm Strich dafür, „dass die Leute vor Ort entscheiden müssen, was geht und was nicht geht. Und nicht ein Königsteiner Schlüssel, nach dem die Flüchtlinge weitergereicht werden.“

Der Vermieter der Flüchtlingsunterkunft will bei der Demo Stellung beziehen

Einer bewahrt in dieser aufgeheizten Stimmung Ruhe: Bauunternehmer Bernhard Straßer, gegen den sich die Demo richtet. Denn er hat die ehemalige Markthalle an den Landkreis vermietet. Straßer verweist auf das Demonstrationsrecht. Die Veranstaltung sei „gelebte Demokratie“.

Er werde der Demonstration auch nicht ausweichen, sondern am Samstag vor Ort sein. „Ich drücke mich nicht. Ich bin da und stehe Rede und Antwort“, sagt er. Seine Entscheidung, die Halle an den Bodenseekreis zu vermieten, habe nichts mit Geldgier zu tun, betont Straßer.

Sondern mit dem Ziel, dadurch kommunale Gebäude in anderen Gemeinden zu entlasten, in denen die Geflüchteten jetzt untergebracht sind. Robert Schwarz konkretisiert: „Wir werden in Mimmenhausen Menschen einziehen lassen, die noch in der Alten Schule in Immenstaad untergebracht sind.“

Von Luxus ist die Halle in Mimmenhausen weit entfernt

Vermieter Bernhard Straßer betont, dass die Halle in Mimmenhausen eine Notunterkunft sei - „und so sieht sie auch aus“. Sein Unternehmen habe in die Halle zwar schon viel Herzblut gesteckt, um sie für die neuen Bewohner herzurichten. „Aber eine tolle Location zum Wohnen wird das nicht werden. Sie hat nichts von dem Komfort, den wir von unseren Häusern erwarten.“

Jedem Kritiker, der glaubt, die Geflüchtete würden sich in ihrer künftigen Unterkunft bequem ausruhen, empfiehlt Bernhard Straßer: „Geh hin und verbring’ da eine Nacht.“ Laut Landratsamt werden die Bewohner in Mehrbettkabinen aus Leichtbauwänden wohnen und sich den Essensbereich sowie die sanitären Einrichtungen teilen.

Vermieter Bernhard Straßer will mit den Demonstrierenden Argumente austauschen

In der Demonstration sieht Straßer trotz der scharfen Wortwahl der AfD keinen Angriff auf sich selbst. „Es ist doch das Normalste, was es gibt, dass man unterschiedlicher Meinung ist“, sagt er. „Uns mangelt es insgesamt an Diskussionen und Diskussionskultur. Das haben wir in den letzten Jahren ein wenig verlernt.“

Bernhard Straßer erhofft sich, dass die Demonstration zu mehr Klarheit führt und danach jeder Seite „ein bisschen die Spitze gekappt ist“, was die Einschätzung des Gegenübers angeht.

Das Landratsamt sieht die Demo als Versuch der Einschüchterung

Landratsamt-Pressesprecher Robert Schwarz betont in seinem Statement zur Demo die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. „Grenzwertig ist es allerdings, einen einzelnen Menschen anzugehen, weil er sein Eigentum für die Unterbringung geflüchteter Menschen zur Verfügung stellt. Denn mit dutzenden Menschen vor jemandes Haustür aufzulaufen, kann als Drohung verstanden werden“, so Schwarz.

Es gäbe viele, die im Bereich Asyl, Flucht und Migration aktiv seien, schreibt er - nämlich „Eigentümer, Handwerksbetriebe, Mitarbeitende, Hilfsorganisationen, Ehrenamtliche. Es wäre fatal, wenn diese Menschen nun damit rechnen müssten, demnächst ,Besuch’ von politisch Andersdenkenden zu bekommen.“

Das treibe Keile in die Gesellschaft und entspräche aus Sicht des Landratsamts nicht mehr dem Sinn der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit.

Die SPD Bodenseekreis spricht von „widerlichem Protestlauf“

Die SPD Bodenseekreis nimmt zur Demonstration ebenfalls Stellung. Der SPD-Kreisvorsitzende Leon Hahn verurteilt die Demonstrationsroute zu Bernhard Straßers Firmensitz: „Der widerliche Protestaufruf der AfD gegen eine Privatperson in Salem, die versucht, zur Lösung beizutragen, zeigt wieder, dass diese Partei außer Hass und Hetze nichts zu bieten hat.“

Der AfD gehe es weder um die Sache noch um eine Lösung, sondern darum, „aus einer Notlage noch Kapital zu schlagen. Öl ins Feuer zu gießen, statt gesellschaftliche Brücken zu bauen, ist schändlich“, so Hahn.

Detlev Gallandt von der AfD: „Wir müssen miteinander reden“

AfD-Mann Detlev Gallandt zufolge habe der Demonstrationszug vor Straßers Firmensitz aber nicht das Ziel „mit dem Finger auf Herrn Straßer zu zeigen oder ihn anzuschwärzen. Es geht darum zu fragen, warum Dinge passieren.“ Dass Bernhard Straßer angekündigt hat, seine Sichtweise darzustellen, begrüßt Gallandt: „Wir müssen miteinander reden und in der Debatte sein.“

Das Polizeipräsidium Ravensburg hält sich bedeckt zu den Sicherheitsvorkehrungen, die im Zuge der Demo getroffen werden. Details gibt es nicht bekannt.

Nur soviel: Die Polizei werde vor Ort sein, um einen störungsfreien Ablauf der Demonstration zu gewährleisten, so Pressesprecher Christian Sugg. Nach Auskunft aus dem Rathaus Salem wurde die AfD- Demonstration ordnungsgemäß angekündigt.