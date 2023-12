Mehr als 300 Menschen stellen sich am Samstagnachmittag in Salem einem Aufmarsch der AfD entgegen und versperren den rund 30 Aufmarschierenden den Zugang aufs Firmengelände des Bauunternehmens Straßer.

Wegen einer Unterkunft für Geflüchtete in Mimmenhausen hatte die AfD mobil gemacht. Nach einer Kundgebung und einem Demonstrationszug durch den Ort sollte der Vermieter des Gebäudes, Bernhard Straßer, an dessen Firmensitz öffentlich zur Rede gestellt werden. Der versteckt sich nicht, sondern erläutert sein Handeln und seine Sichtweise - und holt die AfD zum Schluss für eine großzügige Afrika-Spende ins Boot. Doch der Reihe nach:

AfD demaskiert sich selbst und Salem zeigt Zivilcourage

Etwas mehr als 30 Frauen und Männer sind es, die sich um kurz vor 14 Uhr vor der ehemaligen Markthalle in Mimmenhausen versammelt haben, um der Kundgebung der AfD zu folgen. Das personelle Aufgebot der Polizei ist größer. Und das der Gegendemonstranten sowieso - obwohl die eigentliche Gegenveranstaltung zeitgleich ein paar hundert Meter entfernt stattfindet. „Es war uns wichtig, auch hier Präsenz zu zeigen“, sagt Klaus Bäuerle, der für die Grüne offene Liste Mitglied im Salemer Gemeinderat ist. Seine Fraktionsvorsitzende Petra Karg steht direkt neben ihm und betont, dass beide nicht als Gemeinderäte, sondern als Privatpersonen vor Ort seien.

Manche beschränken sich aufs Beobachten

Zwischen 80 und 90 solche Privatpersonen dürften es insgesamt wohl sein, die das Geschehen auf dem Kundgebungsplatz mit etwas Abstand verfolgen. Einige halten Schilder mit Botschaften wie „Solidarität statt Hetze“ in die Höhe, viele skandieren „Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda“. Manche beschränken sich aber auch aufs Beobachten. Und so ist auch nicht bei allen gleich klar, ob sie auf der einen oder der anderen Seite stehen - oder irgendwo dazwischen.

Was drei Damen aus der Nachbarschaft denken

Letzteres trifft auf drei Damen auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu. Sie wohnen in der Nachbarschaft und sehen die Unterbringung von Geflüchteten in der ehemaligen Markthalle kritisch. „Man sieht ja, zu welchen Problemen solche Unterkünfte in anderen Orten schon geführt haben“, sagt eine der Frauen, die wie die beiden anderen ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Alle drei finden, dass manches, was die AfD anspreche, „Hand und Fuß“ habe, die Partei aber „zu rigoros, zu aggressiv“ sei. Deshalb bleiben sie lieber auf Abstand.

„Eine Schande ist das“

Abstand von der Kundgebung nehmen will auch ein weiterer Beobachter, allerdings aus anderem Grund: „Eine Schande ist das, was hier passiert. Was da erzählt wird, ist ein einziger Krampf. So viel Dummheit - ich muss jetzt gehen“, sagt er und wendet sich ab.

AfD spricht von „Ausläufern eines Tsunamis“

Am Kundgebungsmikrofon der AfD ist derweil die Rede von „Ausläufern eines Tsunamis“, die jetzt auch unsere Region erreichen. Und davon, dass nun das „Verhängnis“ über uns hereinbrechen werde. Wobei einer der Redner betont: „Wir demonstrieren nicht gegen die Leute, die hier einziehen.“ Im Aufruf zur Kundgebung hatte die AfD mit Blick auf diese Leute noch konstatiert: „Unsere Straßen werden unsicher: Vergewaltigungen und Messerstechereien steigen an.“

Sogar die zweitgrößte Zeitung der Welt berichtet

Zu den Beobachtern der Szenerie gehören auch Kazuo Teranishi und Anke Laskey. Sie berichten für Asahi Shimbun, mit einer gedruckten Auflage von mehr als vier Millionen Exemplaren nicht nur die zweitgrößte Zeitung Japans, sondern auch die zweitgrößte Zeitung der Welt. „Seit 2015 hat Asahi Shimbun immer wieder über die deutsche Flüchtlingspolitik berichtet“, sagt Laskey. Auch wenn Japan selbst nicht so viele Geflüchtete aufnehme wie Deutschland, stoße das Thema dort auf großes Interesse. Und eben nicht nur das, was sich dazu in Berlin abspielt, sondern auch, wie kleine Kommunen wie Salem mit der Situation umgehen.

Nach der Kundgebung formieren sich die Demonstranten zum Aufmarsch Richtung Gewerbegebiet Neufrach. Empfangen werden sie dort von einer Kette aus mehr als 300 Menschen, die ihnen den Weg aufs Firmengelände von Bernhard Straßer versperren und ihnen lautstark zu verstehen geben: „Wir sind Salemer und ihr nicht.“

Familie Straßer steht zur ihrer Entscheidung

Straßer selbst stellt sich dem Treffen mit den Demonstranten auf der anderen Straßenseite - und erläutert, wie es dazu kam, dass aus der ehemaligen Markthalle vorübergehend eine Unterkunft für Geflüchtete wird. Das Landratsamt sei wegen einer Anmietung auf ihn zugekommen. Als man ihm zu verstehen gegeben habe, dass im Gegenzug die Notunterkunft in der Festhalle Langenargen aufgelöst werden könne, habe er zugesagt.

„Wir haben das als Familie entschieden, und wir stehen dazu“, sagt er unter dem Beifall der Gegendemonstranten. Das globale Flüchtlingsproblem könne er nicht lösen - „aber versuchen, vor Ort zu helfen“, so der Bauunternehmer, der die Gelegenheit auch gleich dazu nutzt, um all jenen zu danken, die sich für die Integration von Geflüchteten engagieren.

Straßer ruft zum Spenden auf - auch die AfD

In einem Punkt gibt Straßer der AfD recht: „Wir sind uns einig, dass wir auch dafür sorgen müssen, dass die Menschen keine Notwendigkeit mehr haben, zu uns zu kommen.“ Die Demonstranten stimmen klatschend zu, denn genau das hatte die AfD bei der Kundgebung gefordert. Bernhard Straßer will mit gutem Beispiel vorangehen und kündigt an, die erste Monatsmiete für die Markthalle - aufgerundet sind das 5000 Euro - an eine lokale Initiative für Hilfsprojekte in Afrika zu spenden. Und er fordert nicht nur sämtliche Kommunen im Bodenseekreis dazu auf, es ihm gleichzutun - sondern auch die AfD. Und die lässt sich darauf ein.