Saisonstart diesmal in Ischgl

Erst kürzlich fand die Einweisung der Skilehrer der Abt Ski im TSV Meckenbeuren statt. Diesmal war Ischgl der Treffpunkt. Da es an diesem Wochenende viel geschneit hatte, war schon die Anreise etwas problematisch, aber schließlich waren alle am Ziel. Der Samstag brachte zwar viel Neuschnee, aber auch das Wetter war entsprechend. Dafür gab es aber am Sonntag Sonne und traumhafte Pistenverhältnisse so dass die Kenntnisse wieder aufgefrischt werden konnten.

Somit sind die Skilehrer bestens vorbereitet und die können Skikurse können kommen. Bleibt nur zu hoffen dass die Schneeverhältnisse so bleiben.

Immer aktuell informiert: www.skiclub-meckenbeuren.de

Dort finden Sie unser gesamtes Programm, Berichte der einzelnen Veranstaltungen, Fotos dazu und aktuelle Informationen über die Abteilung Ski + Wandern.