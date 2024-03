Rückblick auf erfolgreiches Jahr 2023 und Ausblick auf 2024

Am Sonntag, 17. März, fand die Hauptversammlung des Harmonika-Orchester Fischbach e.V. (HOF) statt. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Michael Veit und dem Dank an die Stadt Friedrichshafen für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung folgte ein Rückblick auf das vergangene Jahr.

Das Orchester hatte insgesamt 6 Auftritte: Promenadenkonzerte in Tettnang, Langenargen, Kressbronn, Hagnau und natürlich auch in Friedrichshafen. Im Herbst wurde außerdem die kirchliche Trauung einer Orchesterspielerin in der Kirche in Immenstaad musikalisch begleitet.

Nach dem Rückblick und den Berichten der Vorstandschaft, des Ausbilders und des musikalischen Leiters und der Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen an. Michael Veit stellte sich als 1. Vorstand, und Karsten Harder als Schriftführer für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung.

Für die seit 33 Jahren im Verein als Kassiererin tätige Irene Gipser musste eine Nachfolgerin gefunden werden. Sie wollte das Amt nach dieser langen Zeit in jüngere Hände abgeben. Elke Dumke stellte sich hier zur Wahl und wurde einstimmig gewählt.

Auch die 2. Vorständin Kathrin Uecker wollte nicht mehr kandidieren. Nach kurzer Diskussion und einstimmiger Wahl konnte Peter Golluschinski als 2. Vorstand gewonnen werden.

Nach den Neuwahlen ging es mit der Vorschau auf das Jahr 2024 weiter. Es stehen schon mehrere Konzertauftritte im Terminplan. Neben Promenadenkonzerten beteiligt sich das HOF im April beim Frühjahreskonzert des befreundeten Akkordeonorchesters HHC-Deilingen sowie im Juni beim Jahreskonzert des Männerchors Friedrichshafen-Fischbach im Graf Zeppelin Haus.

Für die 17 aktiven Spieler und die 14 passiven Mitglieder sind über das Jahr bereits mehrere Freizeitaktivitäten geplant. In der Zukunft soll auch die begonnene Zusammenarbeit mit dem Harmonika Club Friedrichshafen e.V. (HCF) fortgeführt werden. Spieler des HCF und des HOF unterstützten die Orchester gegenseitig bei ihren Auftritten.

In der musikalischen Ausbildung werden zurzeit neun Schüler unterrichtet. Hier sind noch Plätze frei. Auch freut sich das Orchester über neue Mitspieler.

Auf der Homepage ("https://www.hof-fischbach.de") des Harmonika-Orchester Fischbach e.V. sind aktuelle Informationen und Berichte über das Orchester, Probentermine, die musikalische Ausbildung, Kontaktadressen und die Konzerttermine zu finden.