Rückblick auf den Infonachmittag an der Realschule Ailingen

Zurückliegend lud die Realschule Ailingen herzlich zum Infonachmittag ein - eine einzigartige Gelegenheit für Viertklässler und ihre Eltern, einen lebendigen Eindruck von unserer Schule zu erhalten. An diesem Tag öffneten wir unsere Türen, um die Vielfalt und Dynamik unseres Schulalltags zu präsentieren und einen Vorgeschmack auf das Leben an einer weiterführenden Schule zu geben.

Eltern und ihre Kinder konnten an diesem Tag durch die Gänge wandern und unsere Klassenzimmer erkunden, wo Lehrkräfte und Schüler die verschiedenen Fächer und deren Besonderheiten vorstellten. Von spannenden Experimenten in der Chemie bis hin zu kreativen Projekten im Technikunterricht - unser breit gefächertes Curriculum wurde lebendig und greifbar präsentiert.

Für Eltern boten wir detaillierte Informationen über den Schulalltag und die spezifischen Angebote der Realschule Ailingen. Sie erhielten Einblicke in unser pädagogisches Konzept und erfuhren mehr über die Besonderheiten, die unsere Schule auszeichnen.

Grundschüler hatten die Möglichkeit, echte „Realschulluft“ zu schnuppern und einen Nachmittag lang in die Rolle eines Realschülers zu schlüpfen. Sie konnten an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen und so einen authentischen Eindruck vom Schulleben gewinnen.

Unsere Gäste lernten an diesem Tag nicht nur die sehr gut ausgestatteten Fachräume in Musik und Sport kennen. Wir führten sie auch durch unsere neu gebauten, modern ausgestatteten naturwissenschaftlichen Räume. Dabei zeigten wir auf, wie Fahrten nach Holland oder Berlin, Exkursionen nach Paris oder London und Wanderungen auf anspruchsvollen Routen wie dem E5 oder dem Montafoner Höhenweg den Schulalltag auf vielfältige Weise bereichern und Höhepunkte in einem Schuljahr sind.

Anmeldung für das Schuljahr 2024/2025: Vom 05. bis 08. März 2024 können Eltern ihre Kinder an der Realschule Ailingen anmelden. Alle Anmeldeunterlagen und weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.realschule-ailingen.de.