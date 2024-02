RRMV-Sportlerinnen starten gut in die neue Saison

In Biberach/Riss ist am 28. Januar der int. Jakob-Heimpel Pokal für sämtliche Klassen im Kunst- und Einradsport ausgetragen worden. Gleichzeitig fand die Kreismeisterschaft der Junioren statt. Dies war für die Sportler der erste Wettkampf der neuen Saison 2024. Es gingen insgesamt 66 Kunstradsportler aus den Vereinen SV Kirchdorf, RV Mochenwangen, RMSV Bad-Schussenried, RV Ravensburg, SV Mergelstetten, RKV Hofen, RV Lorch und dem Häfler Verein RRMV Friedrichshafen an den Start.

Vom RRMV ging Lena Neuenfeld in der Altersklasse der Juniorinnen mit 78.20 Punkten an den Start. Mit einer guten Kür und ausgefahrenen 67,37 Punkten wurde sie Kreismeisterin. Selina Neuschel startete in der selben Altersklasse und hat 41,98 Punkten ausgefahren und damit den Vize Kreismeistertitel errungen. Vom RRMV ging Laura Winner im 1er- Kunstradsport der Schülerinne mit aufgestellten 66 Punkten auf dem ersten Platz gesetzt an den Start. Mit einer hervorragenden Kür fuhr sie 64,01 Punkte aus. Mit nur zwei Punkten Abzug distanzierte sie die Konkurrenz ganz klar über 30 Punkte Vorsprung und wurde damit überlegene Siegerin der Schülerinnen. Für den RRMV ging Zoe Müller mit 60,80 aufgestellten Punkten auf dem 2. Platz gesetzt an den Start. Auch Ihr gelang eine gute Kür mit 48,78 ausgefahrenen Punkte, sie konnte den 2. Platz der U 13 Klasse halten. Auch die 4er Einrad Mannschaft der Juniorinnen bestehen aus Lena Käppler, Lara Stett, Julia Eisele, Marina Keinath ging mit einer eingereichten Punktzahl von 141,50 Punkten an den Start. Sie fuhren eine gute Kür mit persönlicher neuer Bestleistung von 119,75 Punkte aus und belegten den 1. Platz und wurden somit Kreismeister und qualifizierten sich für die Baden Württembergischen Meisterschaft.

Für die 4er-Einrad-Mannschaft der Schülerinnen ging es mit einer eingereichten Punktzahl von 60,40 Punkten ebenfalls an den Start. Die Sportlerinnen Irina Torcatoru, Selma Schiff, Charlotte Drathen und Leni Martin absolvierten ihren ersten Wettkampf mit einer ausgefahrenen Punktzahl von 21,50 Punkten und konnten sich über einen gelungenen ersten Wettkampf und den zweite zweiten Platz freuen. Für die RRMV Kunst-/ und Einrad Sportlerinnen war diese Meisterschaft ein gelungener Beginn der neuen Wettkampf Saison 2024, was besonders die Trainerinnen und Trainer freute, die damit ihre gute Trainingsarbeit bestätigt bekommen haben.