Roswitha Bentele ist neue Vorstandsvorsitzende

Die neue Vorstandsvorsitzende der katholischen Erwachsenenbildung Bodenseekreis (keb Bodenseekreis) heißt Roswitha Bentele. Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des Vereins am 23. Mai im Gemeindehaus St. Gallus in Tettnang ist die neue Vorsitzende von den Mitgliedern einstimmig gewählt worden.

Wer ist sie, die neue Vorsitzende? — Der keb Bodenseekreis eng verbunden und schon seit 2016 aktiv im Vorstand des Vereins, seit 29 Jahren bei der Volksbank Friedrichshafen–Tettnang beschäftigt und engagiert in der Kirchengemeinde Neukirch. Roswitha Bentele übernimmt den Vorsitz von Peter Alexander Faul, der nach 16 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für die keb Bodenseekreis sein aktives Engagement im Vorstand des Vereins beendet. Selbst lange aktiv im Verein, freut sich Roswitha Bentele auf die Aufgaben als Vorsitzende und bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Die keb Bodenseekreis dankt Peter Alexander Faul für seinen langjährigen und kontinuierlichen Einsatz.

Unter dem Vorsitz von Roswitha Bentele wird der Vorstand der keb Bodenseekreis komplettiert durch Gerlinde Frey (stellvertretende Vorsitzende), Pfarrer Josef Scherer (stellvertretender Dekan) und die vier Beisitzenden Dr. Joachim Tandler, Helga Wiechert, Dr. Hendrik Löser plus — einem neuen Gesicht — Josef Körtgen. Die Mitglieder haben Josef Körtgen einstimmig als neuen Beisitzer im Vorstand eingesetzt. Auch der Bankbetriebswirt und gebürtige Rheinländer Körtgen ist der keb Bodenseekreis verbunden und hat in der Vergangenheit Veranstaltungen des Vereins als ehrenamtlicher Referent maßgeblich gestaltet. Der Vorstand wird unterstützt durch die beiden neu gewählten Kassenprüfer Dietmar Schorrer und Karl–Heinz Kimmerle.

Das motivierte Vorstandsteam ist bereit für die nächsten Projekte des Vereins: Die Mitarbeiter:innen in der Geschäftsstelle im Haus der kirchlichen Dienste in Friedrichshafen planen den baldigen Relaunch der Webseite www.keb–fn.de mit frischem neuen Design und mit neuen Funktionen wie zum Beispiel dem online Kalender. Auch veröffentlicht die keb Bodenseekreis schon bald ihr neues Herbstprogramm mit einem weitgefächerten Angebot an Veranstaltungen, Kursen und Workshops.

Informationen zu allen Veranstaltungen der keb Bodenseekreis erhalten Sie per Email [email protected], per Telefon (07541) 3786072, per Internet www.keb–fn.de und per Instagram @kebbodensee.