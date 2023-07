Roman Halder ist 55 Jahre dabei

Zur jährlichen Jahreshauptversammlung des Kirchenchores St. Maria Meckenbeuren begrüßte Vorsitzende Margot Fischer–Reiser neben Pfarrer Josef Scherer, der Chorleiterin Gabi Ilg und der Organistin Margret Baumann im besonderen die zahlreich anwesenden Chormitglieder: „Ihr, liebe Sängerinnen und Sänger, seid ganz wichtig, denn ohne euch wären wir kein Chor“.

Neben dem Jahres– und Kassenbericht stand die Ehrung langjähriger Chormitglieder im Fokus der Jahreshauptversammlung. Für 55 Jahre aktives Singen ehrte Pfarrer Josef Scherer Roman Halder, 50 Jahre mit dabei sind Brigitte Keckeisen und Brigitte Wagner. Fredy Kock singt über 30 Jahre im St. Maria Chor mit. Pfarrer Josef Scherer überreichte den Jubilaren die Ehrenbriefe des Bischofs und des Cäcilienverbandes. Er bedankte sich bei den Geehrten für deren Treue zur Kirchenmusik. Über all die Jahre hinweg sei bei ihnen der Lobpreis Gottes in musikalischer Form zum Ausdruck gekommen, so Pfarrer Josef Scherer.

Sein herzlicher Dank galt zudem allen Mitgliedern des St. Maria Kirchenchores, die mit Freude und Zuverlässigkeit das ganze Jahr über bei verschiedenen Anlässen gesungen hätten. Ein besonderes Dankeschön ging an die Chorleiterin Gabi Ilg sowie an die Organistin Margret Baumann für die stets konstruktive und gute Zusammenarbeit.

Auch Vorsitzende Margot Fischer–Reiser gratulierte und dankte den Jubilaren, bevor die Chormitglieder mit dem Lied „Musik erfüllt die Welt“ sich den Glückwünschen anschlossen. Den Bericht der Schriftführerin trug Margot Fischer–Reiser in Vertretung von Barbara Hosak vor. Abschließend gab Margot Fischer–Reiser noch statistische Daten zum Kirchenchor St. Maria zur Kenntnis. So besteht der Chor aktuell aus 30 Sängerinnen und Sänger (Sopran 11, Alt 10, Tenor 6, Bass 3) sowie der Organistin Margret Baumann und der Chorleiterin Gabi Ilg. Das Durchschnittsalter der Chormitglieder lag zu Jahresbeginn bei 72 Jahren, das der Mitgliedschaft bei 36 Jahren.