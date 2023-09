Rock´n Roll Club bietet neuen Lindy Hop Kurs an

Der Lindy Hop ist nicht nur ein Tanz, sondern eine Reise durch die Zeit. Er erzählt Geschichten, verbindet Generationen und lässt Menschen die Freude am Tanzen neu entdecken. Von den lebhaften Nächten in Harlem der 1920er Jahre bis zu den Tanzflächen rund um die Welt heute ‐ der Lindy Hop hat nichts von seinem Zauber verloren. Tauchen auch Sie ein in diese faszinierende Welt des Tanzes und lassen Sie sich vom Rhythmus des Lindy Hop mitreißen.

In den 1920er Jahren, während der „Roaring Twenties“, schlug das Herz des Nachtlebens in Harlem. Hier trafen sich Menschen verschiedenster Kulturen und Hautfarben, um zu tanzen und die Musik zu genießen. In diesem Schmelztiegel der Kulturen entstand der Lindy Hop. Während der 1930er und 1940er Jahre erlebte der Lindy Hop seine Blütezeit. Der legendäre Savoy Ballroom in Harlem war die Bühne für einige der besten Lindy Hop-Tänzer ihrer Zeit.

Der Lindy Hop-Kurs startet am Freitag, den 6. Oktober um 20:15 Uhr in der Bodenseesporthalle Friedrichshafen | Katharinenstr. 28 | 88045 Friedrichshafen. Trainer Uli und Bernd Zoller. Anmeldung: [email protected]

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!