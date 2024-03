Riesengaudi mit der „Zauberkugel“

Es gibt diese magischen Momente, bei denen alles stimmt und die noch lange in Erinnerung bleiben. So eine „magische“ Veranstaltung erlebten vergangenen Montag die dritte Klasse aus der Schillerschule mit Klassenlehrerin Frau Fuchs und die beiden vierten Klassen aus Kau zusammen mit Frau Häckl und Herrn Leierseder.

Zur ersten Frühjahrslesung für Grundschulen hatte die Stadtbücherei Tettnang Stefan Gemmel eingeladen, der seine erfolgreiche Abenteuerreihe „Im Zeichen der Zauberkugel“ mitbrachte.

Der Autor begeisterte in einer mitreißenden, temporeichen Lesung sowohl Kinder, Lehrerinnen und Lehrer als auch das Bibliotheksteam. Mit vollem Körpereinsatz, Mimik und Schauspiel erweckte er seine Figuren zum Leben, und Impulse zum Mitmachen und Mitraten machte den Schülerinnen und Schülern sichtlich Spaß.

Stefan Gemmel liegt die Leseförderung am Herzen. Zahlreiche Lesungen, Workshops und Schreibwerkstätten in Schulen und Bibliotheken in ganz Deutschland zeugen davon. Nicht umsonst hat er für dieses Engagement 2007 das Bundesverdienstkreuz erhalten. 2011 erhielt er zudem die Auszeichnung „Lesekünstler des Jahres“.

Dass die Chemie zwischen ihm und dem jungen Publikum stimmte, zeigte der Zuruf eines Jungen bei der Verabschiedung: „Bleib so nett, wie du bist“. Und auch der Autor bedankte sich im Gästebucheintrag dafür, dass „die nettesten Kinder von Tettnang“ zur Lesung gekommen waren.