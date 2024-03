Richtige starke Auftritte hingelegt

Vergangenen Samstag war für die weibliche E-Jugend der JSG Bodensee der letzte Spieltag in Ravensburg. In der Turmstadt wartete neben dem Gastgeber, die TG aus Biberach auf die Mädels. Die drei Teams starteten nach kurzem Aufwärmen mit den vorgegebenen Koordinationsstationen aus dem HVW-Übungskatalog.

Im ersten Spiel ging es direkt gegen den Gastgeber aus Ravensburg. Ein holpriger Start. Wieder einmal brauchte es einige Minuten, um in die Partie zu kommen. Erst als Ida durch einen gehaltenen Penalty den Ausgleich zum 2:2 verhinderte, nahmen die Mädels richtig Fahrt auf. Und so konnten die Nachwuchshandballerinnen mit einer 2:5 Führung in die kurze Halbzeitpause gehen. Für den zweiten Durchgang brauchte es durch den Trainer Georg Vögele eine kleine Umstellung, die in den ersten fünf Minuten nach Wiederanpfiff völlig aufging. Fünf Tore in Folge und kein Gegentor, brachte die JSG gegen den TSB auf die Siegerstraße. Am Ende jubelten die Seekinder über einen verdienten 6:12 Auswärtssieg.

Im zweiten Spiel ging es dann direkt im Anschluss gegen die TG Biberach. Zum Leitwesen des Trainers grüßte das Murmeltier. Erneut brauchte es gut sieben Minuten und einen von Jana gehaltenen Penalty, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. Nach dem Anschlusstreffer der TG Biberach zum 3:4 legte die JSG, angetrieben von Finja und Selina, einen Sechs-Tore-Lauf hin. 3:9 zur Pause und direkt nach der Pause wurde auf 3:10 erhöht.

Danach passierte knapp fünf Minuten nichts, ehe der TG der letzte, eigene Treffer zum 4:10 gelang. In den letzten drei Minuten baute die JSG ihren Vorsprung aus und gewann auch die zweite Partie verdient und souverän mit 4:13. Ausbiegig wurden beide Auswärtssiege gefeiert. „Auswärtssieger“ hallte es nach dem Schlusspfiff durch die Kuppelnauhalle!

Eine sensationelle und richtig erfolgreiche Saison, mit nur einer Niederlage gegen Weingarten, ging somit in Ravensburg zu Ende. Auf die gezeigte Leistung der abgelaufenen Saison können alle Spielerinnen mächtig stolz sein. Die Mannschaft hat sich gefunden, eine tolle Einheit hat sich nicht nur sportlich enorm entwickelt. Was auch die Arbeit der Trainer*innen unterstreicht und ebenfalls mächtig stolz macht.

Für die JSG spielten: Selina, Jana, Bente, Finja, Ida, Mila, Pia, Josephine, Jule, Amelie, Noemi, Sophia und Ella.