Rekordjahrgang in der Technik

Im Oktober beginnen rund 1.350 Erstsemester mit ihrem Studium an der DHBW Ravensburg. Einen Rekordjahrgang begrüßt die Fakultät für Technik mit rund 660 Studienanfängern. An der Fakultät für Wirtschaft beginnen rund 700 junge Menschen mit ihrem Studium.

Der Aufwärtstrend in der Technik hält weiter an. War es 2022 mit 590 Studienanfängern bereits ein Rekordjahrgang, so ist die Zahl in diesem Jahr erneut angestiegen ‐ auf rund 660 Erstsemester. Die DHBW Ravensburg bietet in der Technik die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Embedded Systems, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen an. In Vorbereitung ist für 2024 der Studiengang Mechatronik. Derzeit sind es am Technikcampus Friedrichshafen rund 1.500 Studierende. „Die Partnerunternehmen haben derzeit einen enormen Bedarf an Fachkräften, die die technischen Herausforderungen der Zukunft meistern können. Es ist damit auch gleichzeitig für den Campus Friedrichshafen die derzeit größte Herausforderung, diesen Bedarf zu decken. Aktuell bleiben jedes Jahr auch von den Firmen reservierte Studienplätze frei. Dieser Herausforderung stellen wir uns als Hochschule gemeinsam mit den Unternehmen“, sagt Prof. Dr.-Ing. Heinz-Leo Dudek, Dekan der Fakultät Technik.

In der Fakultät Wirtschaft, die am Campus Ravensburg gelehrt wird, starten rund 700 Erstsemester mit ihrem Studium. Nach einer kontinuierlichen Wachstumsphase war die Zahl der Studienanfänger an der DHBW Ravensburg in den Corona-Jahren deutlich zurückgegangen. 2022 und 2023 haben die Zahlen auch in der Fakultät Wirtschaft wieder kräftig zugelegt. Mit gleich zwei Kursen sehr gut eingestiegen ist im Oktober der neue Studiengang Data Science und Künstliche Intelligenz. Diese Themen spielen für die Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle. In seinem zweiten Jahr bietet die DHBW Ravensburg den Studiengang Agrarwirtschaft an.

