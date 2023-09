Reiterinnen glänzen in verschiedenen Disziplinen

Die Reitsportwelt war in den letzten Wochen von herausragenden Leistungen der talentierten Reiterinnen des Reitvereins Meckenbeuren–Madenreute geprägt. Von Vielseitigkeitsprüfungen bis hin zu Spring– und Dressurprüfungen haben sie sich in verschiedenen Disziplinen behauptet und beeindruckt.

Tina Lammich und ihr Pferd Urmel platzierten sich in Gernlinden auf dem vierten Platz in der Vielseitigkeit A. In Singen konnte Lena Weindler mit Zodyac den fünften Platz im A* belegen und erreichte mit Amber den dritten Platz im Stil A in Hauerz. Beim internationalen Chiemsee Pferdefestival brillierte Laura Hanser, indem sie mit Caracas das Zweiphasenspringen über 125 cm in der Medium Amateur Tour gewann.

Alina Hertwig war ebenfalls am Chiemsee erfolgreich und erreichte den vierten Platz im CSI** 130 cm mit Decimo und den elften Platz im CSI** 140 cm mit Lucky. Tina Lammich und Urmel setzten ihre Erfolgsserie im Oldie Cup in Marbach fort, sicherten sich den zweiten Platz und erhielten eine beeindruckende Wertnote von 8,5. Linda Wolff und ihr Pony Dubai beeindruckten bei den süddeutschen Ponymeisterschaften in Biblis mit dem achten Platz im A* sowie dem Sieg im A**. Am Sonntag sicherten sie sich einen weiteren Podestplatz als Dritte im A**. Lena Weindler zeigte erneut ihr Können in Winterlingen, wo sie mit Zodyac den sechsten Platz im L–Springen belegte, eine weitere beeindruckende Leistung! Vanessa Eckle erreichte den neunten Platz im Stil–A mit Loxely. Evelin Reichle und Be Mine H erreichten den achten Platz beim Orientierungsritt in Waltershofen.

In Undingen zeigten Anjana Bucher und Armani ihr Können und belegten den sechsten Platz in der S*-Dressur. In Babenhausen sicherte sich Alina Hertwig mit Conrado den vieten Platz im Springpferde A* und den zweiten Platz im Springpferde L. Maxwell wurde Zehnte im L–Springen und Zweite im Springpferde L.

In Winterlingen waren Alina Hertwig und Conrado erneut erfolgreich und erreichten den fünften Platz im Springpferde A**. Im S* mit Stechen belegten Alina und ihr Erfolgspferd Lucky den zwölften Platz, und damit setzten sie ihre beeindruckende Reitsportreise fort.