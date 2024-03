Realschüler aus Tettnang zu Besuch in Tobi’s Gym

Im Rahmen der Thementage durften Schüler/innen aus den achten Klassen der Realschule Tettnang Tobi’s Gym in Tettnang besuchen und dort auch kostenlos trainieren. Begleitet von zwei Lehrern betraten die Schüler/innen eine Welt der Hanteln, Laufbänder und Fitnessgeräte, die normalerweise außerhalb des schulischen Umfelds liegen. Der Betreiber Tobias Wodtke hatte an drei Vormittagen für ca. 20 Schüler/innen drei seiner Trainer beauftragt, in die Welt des Fitness einzuführen und praktische Einblicke in gesunde Lebensführung und körperliche Aktivität zu bieten. Nach einer kurzen Erklärung zu den verschiedenen Fitnessgeräten und deren richtiger Verwendung, dufte schon in einer Aufwärmphase selbst trainiert werden.

Mit großem Enthusiasmus erkundeten alle das Fitnessstudio. Während ihres Besuchs erhielten die Schüler/innen auch eine Einführung in verschiedene Aspekte des Trainings und der Gesundheit. Dabei wurde auch auf die Bedeutung einer gesunden Ernährung eingegangen und erklärt, wie diese dazu beitragen kann, die eigenen Fitnessziele zu erreichen und dass sie auch die geistige Leistungsfähigkeit verbessern kann. Der Besuch ermutigte sie, Verantwortung für ihren Körper zu übernehmen.