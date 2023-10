Ravensburger Sprintpokal

Am Wochenende trug der 1. SC Ravensburg wieder den traditionellen Sprintpokal im Ravensburger Hallenbad aus. Der Schwimmverein Friedrichshafen startete bei großer Konkurrenz mit Vereinen aus Österreich, Schweiz und Württemberg mit einer großen Mannschaft und konnte viele Medaillen sichern.

Marie Farang (Jg. 12) setzte sich souverän in ihrem Jahrgang durch und holte vier Einzelmedaillen. Mirka Szilovics (Jg. 10) behauptet sich ebenfalls mit Podest Platzierungen über Freistil, Schmetterling und Brust. Über 100m Brust sogar Platz 1.

Romy Kiefer (Jg. 09) war bei allen Starts von Erfolg gekrönt. Bei den langen 200m Rücken sicherte sie sich den zweiten Platz. Tim Fuhrmann (Jg. 14) und Fax Fuhrmann (Jg. 10) freuten sich auf der Brust und Lagenstrecke über Edelmetall. Rodion Domaschenko (Jg. 09) zeigte in den Einzelstarts über 100m Freistil und 100m Lagen eine starke Leistung und holte Gold. Kalle Bendel, Leonard Minz, Linus Bojarski und Simon Fetköter schwammen ebenfalls aufs Treppchen.

Lisa Kinast (Jg. 07) behauptete sich in den 100m und 200m Brust- und Rückendisziplinen. Hier gewann sie 3x Gold und 1x Silber. Zudem schaffte sie es in den Endlauf über 50m Brust.

Marcel Poness (Jg. 06) verteidigte mit einer Sekunde Abstand souverän seine Goldmedaille und schaffte es mit Lukas und Rodion über 50m Freistil ins SWIM ‐ OFF. Dabei scheiden jede Runde die langsamere Hälfte der Teilnehmer aus, bis am Ende zwei Kandidaten gegeneinander schwimmen. Marcel kam hier bei sehr starker Konkurrenz in die 2. von 3 Runden.

Über die 50m Rücken schwammen in den jeweiligen Jahrgängen Kalle, Rodion, Marcel und Lukas aufs Podest. Marcel war dabei unter den schnellsten 5, die es in den Endlauf schafften. Dort sicherte er sich Silber!

Für das 50m Schmetterling Finale qualifizierten sich Lukas und Marcel, wobei diesmal Lukas sich die Silbermedaille holte. Die 100m Freistil haben für gewöhnlich die Meisten Starts und sind somit auch hart umkämpft. Umso schöner, wenn man es hier aufs Podest schafft. Romy und Lukas gewannen Silber und Rodion Gold.

An einem Gegner hatten unsere beiden Jungs gut zu knabbern. Luca Vogt vom 1. SC Ravensburg (Jg. 01) zeigte einen starken Wettkampf und erbrachte mit 621 Punkten über 50m Schmetterling, vor Lukas Klimt (Jg. 04) mit 562 Punkten, die beste männliche Leistung.