Ein Mann hat in Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz) auf ein Auto eingeschlagen und das Nummernschild abgerissen. Der wutentbrannte 43-Jährige habe sich wohl darüber echauffiert, dass ihm das Auto die Ausfahrt einer Tiefgarage versperrt hatte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. In dem Auto befand sich eine 32-Jährige, die wegen eines vor ihr haltenden Busses ebenfalls angehalten hatte.

Der 43-Jährige war aus seinem eigenen Auto ausgestiegen und hatte zunächst versucht, die Beifahrertür des Autos der 32-Jährigen aufzureißen. Als dies nicht gelang, sprang der Mann auf die Motorhaube, schlug darauf ein und riss das Front-Kennzeichen des Wagens ab. Die verängstigte Frau fuhr nach dem Vorfall am Mittwoch fluchtartig davon.