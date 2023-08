Vier teilweise schwer verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls unter Beteiligung eines Linienbusses am Samstagmorgen auf der B34 bei Stahringen.

Der 72–jährige Fahrer eines VW–Golfs befuhr gegen 10.20 Uhr die Bundesstraße von Espasingen kommend in Fahrtrichtung Radolfzell. An der Einmündung zu einem Parkplatz wollte er nach links abbiegen, um zu wenden. Hierbei bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 77–jähriger Fahrer eines Pkw Kia bremste ebenfalls ab und war im Begriff rechtsseitig an dem stehenden VW vorbeizufahren.

Vermutung der Polizei

Die 40–jährige Fahrerin eines Linienbusses erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr ungebremst auf den vor ihr befindlichen KIA auf. Der Pkw wurde nach rechts von der Fahrbahn geschoben und kam erst etwa 80 Meter weiter in einem Maisfeld zum Stehen. Im weiteren Verlauf kollidierte der Bus mit dem VW und schob diesen nach links ab. Der Pkw drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung im Einmündungsbereich zum Stehen.

Hubschrauber im Einsatz

Durch den massiven Aufprall wurden der Kia–Fahrer sowie dessen 73–jährige Beifahrerin schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Sie mussten durch die Freiwillige Feuerwehr Radolfzell befreit und gerettet werden. Der Linienbus war mit neun Personen besetzt, wobei zwei 53– und 57–jährige Fahrgäste leicht verletzt wurden. Die Insassen im VW konnten ihr Fahrzeug glücklicherweise unverletzt verlassen. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz, transportierte aber keine verletzten Personen.

Die Staatsanwaltschaft Konstanz ordnete an, dass zur Klärung der Unfallursache ein Unfallsachverständiger hinzugezogen werden soll. Die B34 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 14.30 Uhr in beide Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich abgeleitet.