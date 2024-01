Frank Teufel stellt in Radolfzell aus

In der Ausstellung „Versteinerte Linien“ zeigt der Tuttlinger Bilderhauer Frank Teufel von Samstag, 3. Februar, bis Montag, den 1. April, Skulpturen und Wandarbeiten aus Stein in der Villa Bosch. Die Vernissage findet am Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr statt.

Bürgermeisterin Monika Laule wird die Gäste begrüßen, die Laudatio hält die freie Journalistin und Kulturmanagerin Jana Mantel. Das musikalische Rahmenprogramm gestaltet Ina Callejas. Frank Teufel ist in Radolfzell bekannt: 2017 nahm er am Bildhauersymposium auf der Mettnau teil, darüber hinaus bereichert eines seiner Kunstwerke den Skulpturenpfad auf dem Radolfzeller Waldfriedhof.

Der Künstler beschäftigt sich in seinen Formen mit dem Wesen des Menschen. Dabei spielen Beziehungen - von Mensch zu Mensch, aber auch von Mensch zu Objekt, zum Raum oder auch zu sich selbst - eine zentrale Rolle. Die Skulpturen abstrahieren den Menschen - und zwar nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Gedanken- und Gefühlswelten. Das Thema Bewegung kommt dadurch zum Ausdruck, dass die Linien selber eine Bewegung in sich führen. Ähnlich wie bei einer Langzeitbelichtung: Wenn eine Aktion als Linie wahrgenommen wird, versteinert eine Skulptur einen ganz bestimmten, bedeutsamen Moment.

Ergänzt wird die Präsentation der Skulpturen um Wandarbeiten, auf denen Steinformen im Zusammenspiel ihre Linien hinterlassen. Dabei setzt Frank Teufel Bildhauerzeichnungen in Druckgrafiken um, in denen er die Entstehung der Skulpturen entweder vorwegnimmt oder in Form ihrer Schatten auf Papier bringt.