Promenadenkonzert des Harmonika Orchester Fischbach

Das Harmonika Orchester Fischbach (HOF) gestaltete ein Promenadenkonzert an der Freitreppe in Friedrichshafen.

Trotz des parallel stattgefundenem Summer Winds Konzert des Stadtorchesters am Graf Zeppelin Haus fanden sich auch an der Konzertmuschel viele Zuhörer ein.

Bei herrlichem Wetter wurde vom HOF ein buntes Programm mit flotten aber auch mit ruhigen Melodien unter der Leitung von Winfried Gipser am Bodenseeufer präsentiert — das Publikum war begeistert.

Zufrieden verabschiedete sich das Orchester zum Ende mit der „Fischerin vom Bodensee“ und mit gesanglicher Begleitung durch das Publikum in die Sommerferien.

Falls Akkordeon– und Keyboard–spieler Lust haben in Zukunft mitzuwirken, freut sich das HOF über eine Verstärkung. Insbesondere wird vom Orchester auch ein Schlagzeuger gesucht. Nach den Sommerferien wird ein neues Programm einstudiert. Geprobt wird immer freitags in Fischbach im Alten Schulhaus in der Meersburger Straße 7. Kontaktaufnahme vorher am besten über die HOF E–Mail: [email protected]

Zur Auffrischung der Kenntnisse und auch für Anfänger sind in der musikalischen Ausbildung noch Plätze frei. Unterrichtet wird im Einzelunterricht oder in 2er–Gruppen durch unseren Ausbilder Werner Kopp und seiner Frau Katharina Rauscher–Kopp. Weitere Informationen zum Unterrichtsangebot, den Unterrichtszeiten sowie dem Unterrichtsort, können direkt telefonisch bei Werner Kopp (Tel. Nr.: 07544—5844 oder 5848 / Mobil: 0160 200 68 50) oder per Email: [email protected] erfragt werden.

Weitere Informationen zum Orchester und zum Unterricht finden sich auch auf der Homepage: hof–fischbach.de