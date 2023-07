Projekttage mit dem Förderkreis Heimatkunde

Zwanzig wissbegierige Sechstklässler des Montfort–Gymnasiums wollten unter der Leitung der Lehrkräfte Susanne Brugger und Aikko Bonanati mehr über Tettnang und seine Geschichte erfahren und wurden an zwei Projekttagen von Mitgliedern des Förderkreises Heimatkunde betreut. Am ersten Tag zeigte und erläuterte Barbara Schupp Alltagsgegenstände von früher, deren Bedeutungen längst verloren gegangen sind, wie beispielsweise eine Bettflasche oder eine Salière. Im Anschluss schickte Gisbert Hoffmann die Schülerinnen und Schüler auf eine Stadtrallye, bei der es darum ging, an vierzehn Stationen die richtige von vier vorgegebenen Antworten zu finden. Spannend war es danach auch in der Loretokapelle, wo der Dachstuhl bis in das Türmchen hinauf erkundet wurde.

Am zweiten Tag waren die Gymnasiasten bei Stadtarchivar Patrick Wiesenbacher zu Gast. Er erklärte ihnen jahrhundertealte Urkunden und führte sie in die Archivräume im Gewölbekeller des Neuen Schlosses. Günther Peternek ging mit den Sechstklässlern abschließend auf Spurensuche in die Heilig–Kreuz–Kapelle im Torschlossgebäude und erforschte mit ihnen den Ursprung und den Verlauf des Stadtbachs.