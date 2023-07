Prof. Dudek in seinem Amt als Dekan Technik bestätigt

Prof. Dr. Heinz–Leo Dudek bleibt Prorektor und Dekan der Fakultät Technik am Campus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. Er wurde nun vom Örtlichen Hochschulrat einstimmig für seine zweite Amtszeit wiedergewählt. Dudek leitet den Campus seit 2017.

Prof. Dr. Heinz–Leo Dudek begann 2009 als Studiengangsleiter Wirtschaftsingenieurwesen an der DHBW Ravensburg. Von Beginn an hat er sich auf vielfältige Weise für die Entwicklung der DHBW Ravensburg eingesetzt. Von 2010 bis 2017 war er Geschäftsführer des Fördervereins der DHBW Ravensburg. Von 2010 bis 2017 war er Geschäftsführer des Instituts für Weiterbildung, Wissens– und Technologietransfer (IWT), das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Bereiche Forschung, Weiterbildung sowie Wissens– und Technologietransfer voranzubringen. 2017 wurde er Prorektor und Dekan der Fakultät Technik am Campus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. In seiner Zeit als Dekan hat sich der Technikcampus Friedrichshafen bestens entwickelt. Waren es 2017 noch 1.250 Studierende, sind es derzeit rund 1.500. Der Campus wurde in seiner Amtszeit um einen Neubau im Fallenbrunnen erweitert.

Ein besonderes Anliegen ist Dudek der Wissenstransfer zwischen der Hochschule und den Unternehmen der Region. Im Verbund mit verschiedenen Akteuren in der Region entwickelte sich so eine beispielhafte Infrastruktur für die Verknüpfung von Forschung, Bildung und Wirtschaft sowie dem damit verbundenen Wissenstransfer in die Unternehmen. An der Hochschule entstanden Kompetenzzentren, in denen Professor*innen, akademische Mitarbeiter*innen und sowie Studierende gemeinsam an den Themen der Zukunft entwickeln und forschen.