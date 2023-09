Schwan verendet qualvoll im Freibad Fischbach 

Am vergangenen Sonntag wurde das Tier im Frei- und Seebad Fischbach aufgefunden. Dabei wurde eine Wunde am Bein des Tieres festgestellt. Eine Angelschnur, die sich immer noch in der Wunde befand, war die Ursache für die folgenschwere Verletzung des Schwans.

Der herbeigerufene Bademeister kontaktierte daraufhin die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen, welche sogleich professionelle Hilfe für den verletzten Wildvögel in die Wege leitete.

Diese Hilfe kam allerdings zu spät. Noch bevor die Retter eintrafen, starb der Schwan an seiner schweren Verletzung.

Deutlicher Appell der Wasserschutzpolizei

Mit Blick auf diesen tragischen Fall und das Leid des Tieres verweist die Wasserschutzpolizei eindringlich auf die geltenden Bestimmungen und das Verantwortungsbewusstsein von Anglern.

Das bedeutet konkret, dass keine Utensilien wie Schnüre und Haken in der Natur zurückgelassen werden sollten. Zudem ruft die Wapo in Erinnerung, dass nicht in der Nähe von brütenden Wildvögeln geangelt werden darf, da diese sonst gestört werden. Schonbezirke sind beim Angeln ebenso zwingend einzuhalten wie Schonzeiten und Schonmaße.

Wer auf einen verletzten Wildvogel trifft, soll umgehend die Wasserschutzpolizei verständigen. Sie kann dann professionelle Hilfe veranlassen.