Postsenioren feiern im „Haus der kirchlichen Dienste“

Zu einer Adventsfeier hat der Seniorenbeirat von Post-Postbank-Telekom geladen und 65 ehemalige Postler und Angehörige folgten dem Aufruf ins Haus der kirchlichen Dienste in Friedrichshafen. Der Seniorenbeirat betreut über 260 Postler und Angehörige im ganzen Altkreis Tettnang. Reinhold Seidemann am Flügel eröffnete die Feier mit dem Musikstück „Zwei Spuren im Schnee“. Der Sprecher des Seniorenbeirates, Eduard Hager, begrüßte die Anwesenden Senioren, darunter auch noch mehrere Führungskräfte aus der Leitung des früheren Postamtes mit Verwaltung Friedrichshafen, das den ganzen Altkreis Tettnang abdeckte. Gemeinsam mit Begleitung am Flügel sang man „Leise rieselt der Schnee“, bevor Reinhold Seidemann das Musikstück „Reich mir deine kleinen Hände“ erklingen lies. Zum Beginn des Jahresrückblickes durch Eduard Hager erhoben sich die Anwesenden zum Gedenken der 16 im vergangenen Jahr verstorbenen Postsenioren. Mit einem Gebet ging es über zum gemeinsam gesungenen Lied „Von guten Mächten treu und still umgeben“. Beim Jahresrückblick erwähnte Hager die im laufenden Jahr unternommenen Aktivitäten, wobei das Grillfest im Juli mit 42 Teilnehmern und eine 6-tägige Reise an die Mosel im April mit 54 Teilnehmern herausragten. Wanderungen und der monatliche Seniorentreff im Gasthaus Rebstock rundeten die Veranstaltungen ab. Zwei Tagesausflüge mir Stadtführungen nach Ulm und Konstanz wurden ebenfalls angeboten. Ganz herzlich bedankte sich Hager bei Stadt FN und der Zeppelinstiftung für die großartige Unterstützung der Ausflüge und Seniorentreffs. Auch wenn der Nikolausbesuch krankheitshalber abgesagt war, so erhielt doch jeder Teilnehmer eine Tüte mit Schokolade, gestiftet von der „FränkelStiftung“ Friedrichshafen und einem Stollen und einem Fläschchen Wein von der Seniorenkasse. Ein Ausblick auf die geplanten Aktivitäten 2024 und die Lieder „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ und „Alle Jahre wieder“ rundeten das Programm ab. Mit einem Dankeschön des stellvertretenden Seniorensprechers Andreas Rentschler an Sprecher Eduard Hager und einem „Süßes Präsent“ für die Mitglieder des Seniorenbeirates endete diese gelungen Adventsfeier. Wer wollte, konnte noch eine Flasche Hagnauer Rotwein mit dem speziellen Etikett des Seniorenbeirates erwerben, es zeigt das Hauptpostamt am Stadtbahnhof und ein altes Bild des Postamtes am Hafen mit Postkutsche.

