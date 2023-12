Politiker treffen Gymnasiasten des Beruflichen Gymnasiums

Dies war das Motto des Beruflichen Gymnasiums St. Martin, am Montag, 27. November, beim Zusammentreffen verschiedener Persönlichkeiten aus dem Bereich der Politik und SchülerInnen der Jahrgangsstufe 1.

Als Gäste anwesend waren MdL Martin Hahn, Phillip Fuhrmann, Claus-Michael Haydt und Mariam Knöpfler. Nach einer kleinen Vorstellungsrunde diskutierten wir in Gruppen über unsere Möglichkeiten als Jugendliche etwas bewirken zu können und wie die Wege genau aussehen können. Fragestellungen waren hierbei „Wie kann ich positive Aufmerksamkeit für mein Thema bekommen und Verbündete finden?“, „Wie kann ich realistische Vorschläge in den politischen Prozess einbringen?“, „Veranstaltungen in Friedrichshafen - was kann ich tun für mehr Angebot?“ und „Wie kann das Jugendparlament und die offene Beteiligung für mich nutzen?“.

Als Fazit der Diskussionsgruppen wurde, festgehalten wie wichtig direktdemokratische Elemente für die Jugendlichen und für unsere Demokratie sind. Viele die politisch aktiv sind, haben in der Jugend angefangen. Auch ist es wichtig, direkt bei den persönlichen Bedürfnissen der Jugendlichen anzusetzen und sie darin zu bestärken, etwas „bewegen“ und „mitgestalten“ zu können. Man sollte ein konkretes Ziel vor Augen haben und den Mut haben es durchzusetzen. Jede Meinung zählt, jeder hat eine Stimme, die einen Wert hat. Erst wenn ich selbst konkret weiß, was ich brauche, kann ich mich dafür einsetzen und dranbleiben. Ausschlaggebend ist auch, so das Fazit, jetzt im jugendlichen Alter den Grundstein für die direkte Beteiligung an der Demokratie zu setzen.