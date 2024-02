Zwei schwer verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 55.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der Radolfzeller Straße ereignet hat. Gegen 11.50 Uhr war ein 70-jähriger Ford Focus-Fahrer von Markelfingen kommend auf der Radolfzeller Straße unterwegs. Auf Höhe des DRK geriet der Mann mit seinem Wagen in einer leicht abschüssigen, langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort seitlich mit einem aus dem Kreisverkehr entgegenkommenden Seat Ibiza einer 31 Jahre alten Frau. Nach dem Zusammenstoß setzte der 70-Jährige seine Fahrt über den Kreisverkehr hinweg fort, ehe der Wagen gegen eine Fußgängerampel prallte und zum Stillstand kam.

Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 31-Jährige ebenfalls in ein Krankenhaus.

Beim Überfahren des Kreisverkehrs riss die Ölwanne des Fords, so dass Betriebsstoffe ausliefen. Nach Einschätzung der Unteren Wasserbehörde, die vor Ort kam, ist eine Abtragung der Oberfläche erforderlich. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Den Schaden an der Fußgängerampel schätzte die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Um die beiden stark demolierten Autos, die beide nicht mehr fahrbereit waren, kümmerten sich Abschleppdienste.

Während der Unfallaufnahme war der Bereich um den Kreisverkehr und die Radolfzeller Straße in Richtung Markelfingen und Möggingen vollständig gesperrt. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung für den örtlichen Verkehr ein.

Neben der Feuerwehr befanden sich auch diverse Rettungskräfte des DRK vor Ort.