Planungen für das nächste Foot-Pong Turnier haben begonnen

Spiel, Spannung, Wettkampf und das Ganze bei Party-Musik und kühlen Getränken. So lässt sich das 5. Kabel-Baum Foot-Pong Turnier des SC Bürgermoos 2023 zusammenfassen.

Beim Foot-Pong treten zwei Mannschaften mit mindestens fünf Spielern gegeneinander an. Ziel des Spiels ist es, innerhalb der Spielzeit von 13 Minuten einen Fußball in möglichst viele Tonnen in der Spielfeldhälfte der Gegnermannschaft zu schießen. Zu Beginn werden bei jedem Team sechs in einem Dreieck angeordnete Tonnen aufgestellt. Während des Spiels getroffene Tonnen werden aus dem Feld entfernt. Gewonnen hat die Mannschaft, die am Ende mehr abräumen konnte.

Die 48 Mannschaftsplätze waren im vergangenen Jahr sehr schnell belegt und es musste eine „Nachrückerliste“ gebildet werden.

Hauptorganisator Marcel Carli: „Wir sind schon voll in den Planungen für eine Neuauflage des Events. Das 6. Kabel-Baum Poot-Pong Turnier wird dieses Jahr am Samstag, 13. Juli, stattfinden. Ab sofort können Mannschaften gemeldet werden.“

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an [email protected] bis zum 29. Juni möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro pro Mannschaft.