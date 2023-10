Philosophieren mit Kindern über das Thema Nachhaltigkeit

Seit April philosophieren die Vorschulkinder der Kindertagesstätte beim Klinikum in Friedrichshafen drei Mal in der Woche über das Thema Nachhaltigkeit.

Dabei sprechen die Kinder über philosophische Fragen wie „Wem gehört die Natur?“, „Was wäre, wenn es keine Zukunft gäbe?“ oder „Braucht die Natur den Menschen?“ Aus den philosophischen Gesprächsrunden entwickelten sich weiterführende naturpädagogische Projekte wie ein Wildbienenprojekt und eine Hochbeet-Aktion.

Das Projekt ist durch einen Impuls des Instituts für Soziale Berufe entstanden und wurde nun mit dem 4. Anerkennungspreis des Franziskuspreises geehrt. Der Franziskuspreis ist der Nachhaltigkeitspreis der Diözese Rottenburg-Stuttgart, der am vergangenen Freitag, den 13. Oktober in Stuttgart von Bischof Dr. Gebhard Fürst bereits zum siebten Mal an beispielhafte Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Klimaschutzprojekte vergeben wurde.

Die Kinder und das Team der Kindertagesstätte beim Klinikum freuen sich über das Preisgeld von 500 Euro, welches sie in weitere Nachhaltigkeitsprojekte investieren können.