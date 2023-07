Phantastischer Abend mit FITA

Einen traumhaft schönen Abend durften die zahlreichen Besucher des FITA Open Air´s bei grandioser Kulisse im Strandbad in Eriskirch erleben. So bescherten uns FITA & Friends mit ihren Stimmen und Instrumenten so manchen Gänsehautmoment an diesem stimmungsvollen Sommerabend. Unser Dank gilt allen, die in irgendeiner Weise zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben. Die Kulturfreunde Eriskirch — www.kulturfreunde–eriskirch.de Foto: Jürgen Saur

