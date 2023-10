Patrick Müller belegt zweiten Platz im SHK Gewerk

Am Ende der Ausbildung steht nicht nur die Gesellenprüfung, sondern in jedem Jahr auch die Ehrung des oder der besten HandwerkerIn auf Bundes- und Landesebene. So bekam Kammersieger Patrick Müller als bester Prüfungsabsolvent der Region die Gelegenheit, an den Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften teilzunehmen. Er stellte sich am Prüfungstag in Heilbronn der Prüfungsaufgabe: der Bau einer kompletten Sanitär- und Heizungsanlage innerhalb der vorgegebenen 8 Stunden.

Nach intensiver Vorbereitung auf diesen Tag durch die Abteilung Sanitär-Heizung-Klima (SHK) an der Claude-Dornier-Schule konnte Patrick Müller einen sehr guten zweiten Platz erreichen. Nur wenige Punkte fehlten zum Landessieg, der die Qualifikation zum Bundeswettbewerb bedeutet hätte. Die Claude-Dornier-Schule gratuliert zu dieser guten Leistung!