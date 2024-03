Partnerschaft mit Frankreich/St.Aignan

Der Partnerschaftsausschuss von Tettnang/St.Aignan hat die Boulesaison am neuen Schloss in Tettnang eröffnet. Patrik Brugger begrüßte alle interessierten Boulespieler. Achim Lange betonte, mit dem Boulespiel, die französische Lebensart und die Partnerstadt St. Aignan näher kennen zu lernen. Ute Laser erläuterte die Spielregeln, so dass mit den ersten Übungsrunden spielerisch begonnen wurde. Danach teilten sich die Mitspieler in zwei Mannschaften auf und spielten auf Sieg. Nach knapp eineinhalb Stunden wurde das Boulespiel beendet. Allen bereitete das Boule große Freude, so dass man sich zu dem nächsten Termin am Samstag, 20. April, um 16 Uhr am Schloss verabredete. Jeder ist hierzu herzlich eingeladen. Mit dem Boulespiel wollen die Initiatoren die Erinnerung an unsere Partnerstadt St. Aignan in der Tourraine wach halten.

