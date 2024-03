Palmsonntag in Tannau

Am Vorabend des Palmsonntags feierte Pfarrer Angelo einen sehr schönen Gottesdienst mit Segnung der Handpalmen und Palmwedel mit der Kirchengemeinde Tannau. Der Gottesdienst begann bei glücklicherweise gutem Wetter im Freien und wurde dann mit einer „kleinen Prozession“ in der Kirche weitergefeiert.

Maria Biegger, Klaus Altherr und Pfarrer Angelo trugen die Passion Christi vor. Die Jungmusikanten der Musikkapelle Tannau begleiteten den Gottesdienst musikalisch sehr schön, es war ein Vergnügen den Jungmusikanten zuzuhören und die Lieder mitzusingen. Für diesen Einsatz sagen wir ein „Herzliches vergelts Gott!“

Dieses Jahr wurden die Handpalmen vom Kirchengemeinderat mit der Unterstützung von Kommunionkindern aus Tannau und Krumbach und deren Eltern und Großeltern gebastelt. Auch hier bedanken wir uns herzlich für den Einsatz. Die Handpalmen wurden durch die Kommunionkinder und deren Eltern an die Seniorinnen und Senioren (70+) in der Kirchengemeinde Tannau verteilt. Auch konnten die Handpalmen nach dem Gottesdienst auf Spendenbasis erworben werden. Die Ministranten boten nach dem Gottesdienst einen kleinen Snack und Getränke an.