Palmsonntag in Neukirch

Die Kirchengemeinde Neukirch feierte mit dem Palmsonntag den Beginn der Karwoche mit Palmweihe und Gottesdienst. Vor dem Gottesdienst verkauften die Ministranten Handpalmen die sie vor einigen Tagen gebastelt hatten.

Auf dem Dorfplatz fand bei kühlem, trockenem Wetter die Palmweihe statt. Die Kommunionkinder und einige andere haben Palmen gebastelt und zur Weihe mitgebracht. Pfarrer Hof segnete zu Beginn die Palmen und die Palmwedel. Im Evangelium hörten wir wie die Bevölkerung von Jerusalem Jesus, der auf einem Esel in die Stadt reitet, mit Palmzweigen willkommen heißt: „Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn“. Dann zogen alle in die Kirche ein. Es folgten Lesungen und die Leidensgeschichte aus dem Markus-Evangelium. Der Gottesdienst wurde musikalisch umrahmt vom Chor TonArt. Im Anschluß an den Gottesdienst sorgten die Ministranten mit ihrem Kuchenverkauf, dass die sonntägliche Kaffeetafel nicht leer bleibt.