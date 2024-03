Meine Heimat

Ostersonne erstrahlt auf Kehlens Kerzen

Meckenbeuren / Lesedauer: 1 min

In herrlich leuchtenden Farben strahlt in diesem Jahr die Ostersonne von Kehlens Osterkerzen, die Anneliese Baur und Ingrid Aggeler gestaltet haben. Für Wärme, Hoffnung und Freude stehen die Sonnenstrahlen in Gelb und Gold und weisen auf den Frühling hin, der nach den langen Winternächten nun erwacht.